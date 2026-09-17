PM मोदी के बर्थडे पर छत्तीसगढ़ को बड़ा तोहफा, 125 करोड़ में यहां बनेगी 64 किलो लंबी सड़क, कई गांवों को फायदा

PM Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ को बड़ा तोहफा मिला है। जशपुर जिले में लंबे समय से अधूरे पड़े पत्थलगांव-कुनकुरी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य के लिए 125 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुए है। जिसके बाद अब 64 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। वहीं निर्माण कार्य को 24 माह की समय-सीमा में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सड़क निर्माण शुरू होने से क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलने के साथ ही परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।