जशपुर Dangari Waterfall पर हादसा, 7 पर्यटक नदी के तेज बहाव में फंसे, कड़ी मशक्कत के बाद बची जान

प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से झरना, नदिया और अन्य जगहों की खूबसूरती बढ़ गई है। ऐसे में प्राकृतिक जगहों को नजदीक से निहारने के लिए लोग नदी झील और वाटरफॉल के बीच पहुंच रहे हैं। इस दौरान हादसे भी हो रहे है। दनगरी वाटरफॉल में हर दिन बड़ी संख्या में लोग घूमने पहुंच रहे हैं। लेकिन पर्यटकों की बढ़ती संख्या के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई पर्यटक जोखिम उठाकर नदी पार करते हुए वाटरफॉल तक पहुंचते हैं। बारिश के मौसम में नदी का जलस्तर और बहाव अचानक बढ़ जाता है, ऐसे में यह लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है।