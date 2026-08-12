12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जशपुर

ओडिशा में जशपुर की 2 महिला मजदूरों की मौत, 20 से अधिक घायल, जानें कैसे हुआ हादसा

Odisha lightning strike: ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में धान की रोपाई कर रही जशपुर की महिला मजदूरों पर आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। वज्रपात की चपेट में आने से दो महिलाओं की मौत हो गई।
3 min read
Google source verification

जशपुर

image

Khyati Parihar

Aug 12, 2026

Jashpur lightning incident

धान की रोपाई कर रही जशपुर की महिला मजदूर (फोटो सोर्स- AI)

Women workers killed in lightning: ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में बड़ा हादसा हो गया। यहां धान की रोपाई कर रही छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की महिला मजदूरों पर आकाशीय बिजली गिर गई। वज्रपात की चपेट में आने से दो महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक मजदूर घायल हो गए। घायलों में तीन महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए सबडेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

खेत में धान की रोपाई कर रही थीं महिलाएं

घटना सुंदरगढ़ जिले के तलसरा थाना क्षेत्र के बालिशंकरा स्थित भाटीपाड़ा में हुई। जानकारी के अनुसार, जशपुर जिले के तुमला थाना क्षेत्र के बरडीह और आसपास के गांवों से महिला मजदूर धान की रोपाई के लिए ओडिशा गई थीं। मंगलवार को महिलाएं खेत में धान की रोपाई कर रही थीं। इसी दौरान अचानक मौसम बदला और तेज बारिश के साथ गरज-चमक शुरू हो गई।

तेज बारिश के बीच गिरी आकाशीय बिजली

महिलाएं खेत में धान की रोपाई में जुटी थीं, तभी अचानक मौसम खराब हो गया। तेज बारिश के साथ आसमान में जोरदार गरज-चमक होने लगी। इसी दौरान खेत में आकाशीय बिजली गिर गई। वज्रपात की चपेट में आने से चंपा तिर्की (28) और सुशीला तिर्की (26) की मौके पर ही मौत हो गई। अचानक हुए हादसे के बाद खेत में अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद मजदूरों और ग्रामीणों ने घायलों को संभाला और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।

20 से अधिक मजदूर घायल, 3 की हालत गंभीर

आकाशीय बिजली गिरने की घटना में 20 से अधिक मजदूर घायल हुए हैं। घायलों में फूलकी बड़ा, सबा तिर्की और सरस्वती तिर्की सहित अन्य मजदूर शामिल हैं। सभी घायलों को सबडेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, घायलों में तीन महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि तीन अन्य घायलों की स्थिति स्थिर है। अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है।

जशपुर से धान की रोपाई के लिए ओडिशा जाते हैं मजदूर

जशपुर जिले के ओडिशा सीमा से लगे गांवों से बड़ी संख्या में मजदूर धान की रोपाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए हर साल ओडिशा जाते हैं। खासकर तुमला और तपकरा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांवों से मजदूर समूह बनाकर ओडिशा के अलग-अलग इलाकों में काम करने पहुंचते हैं।

इन दिनों धान की रोपाई का सीजन चल रहा है। इसके चलते सीमावर्ती गांवों से रोजाना बड़ी संख्या में मजदूर ओडिशा की ओर जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, मजदूरों को खेतों तक पहुंचाने के लिए रोजाना करीब 10 से 15 पिकअप वाहन सीमावर्ती गांवों से ओडिशा की ओर जाते हैं।

सुबह जाते हैं, शाम को लौटते हैं मजदूर

ग्रामीणों के अनुसार, कई मजदूर समूह बनाकर पिकअप वाहनों से सुबह ओडिशा जाते हैं और दिनभर खेतों में काम करने के बाद वापस अपने गांव लौटते हैं। धान की रोपाई के सीजन में सीमावर्ती क्षेत्रों से मजदूरों की ओडिशा आवाजाही बढ़ जाती है। हालांकि, बारिश के मौसम में खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए आकाशीय बिजली का खतरा बना रहता है। मौसम अचानक खराब होने पर खुले खेतों में काम करना जोखिम भरा हो सकता है। मंगलवार को हुआ यह हादसा इसी खतरे की गंभीर तस्वीर सामने लाता है।

हादसे के बाद परिवारों में मातम

आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो महिलाओं की मौत के बाद उनके परिवारों में मातम पसरा हुआ है। वहीं, घायल मजदूरों के परिजन भी अस्पताल पहुंच रहे हैं और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों का उपचार जारी है।

बारिश और गरज-चमक के दौरान खुले खेतों में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम खराब होने की स्थिति में खेत से सुरक्षित स्थान पर जाना और आकाशीय बिजली से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां अपनाना बेहद महत्वपूर्ण है।

Koria Sky Lightning: धान रोपा लगा रही महिलाओं पर अचानक आ गिरी आकाशीय बिजली, 6 घायलों में 2 रेफर

ये भी पढ़ें
Sky lightning fell in koria

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2026 07:26 pm

Published on:

12 Aug 2026 07:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / ओडिशा में जशपुर की 2 महिला मजदूरों की मौत, 20 से अधिक घायल, जानें कैसे हुआ हादसा

बड़ी खबरें

View All

जशपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जशपुर में कुदरत का कहर, तेज आंधी में ढहा कच्चा मकान, मलबे में दबकर युवक की मौत, मां-पत्नी गंभीर

Chhattisgarh News
जशपुर

अचानक सील हुआ CMO का ऑफिस! जशपुर बड़ा प्रशासनिक एक्शन, नगर पालिका परिसर में जुटी लोगों की भीड़

CMO Office Sealed
जशपुर

कलयुगी बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, लकड़ी की फाड़ी से सिर व कनपटी पर किए कई वार, जशपुर पुलिस ने दबोचा

Chhattisgarh News
जशपुर

जशपुर में सौंदर्यीकरण पर बवाल, निजी जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी का आरोप, CM से हस्तक्षेप की मांग

CM Intervention Demand
जशपुर

जशपुर में बड़ा सड़क हादसा! 40 यात्रियों से भरी बस पलटी, 10 से ज्यादा घायल

Jashpur Bus Accident
जशपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.