ओडिशा में जशपुर की 2 महिला मजदूरों की मौत, 20 से अधिक घायल, जानें कैसे हुआ हादसा

ग्रामीणों के अनुसार, कई मजदूर समूह बनाकर पिकअप वाहनों से सुबह ओडिशा जाते हैं और दिनभर खेतों में काम करने के बाद वापस अपने गांव लौटते हैं। धान की रोपाई के सीजन में सीमावर्ती क्षेत्रों से मजदूरों की ओडिशा आवाजाही बढ़ जाती है। हालांकि, बारिश के मौसम में खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए आकाशीय बिजली का खतरा बना रहता है। मौसम अचानक खराब होने पर खुले खेतों में काम करना जोखिम भरा हो सकता है। मंगलवार को हुआ यह हादसा इसी खतरे की गंभीर तस्वीर सामने लाता है।