Surguja News: महिला के शरीर पर लगाया गोबर का लेप, फिर एंबुलेंस से लेकर पहुंचे अस्पताल, डॉक्टर बोले- इसकी तो मौत हो गई है

अंबिकापुर/लखनपुर। बारिश के सीजन में आकाशीय बिजली (Sky lightning) गिरने की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। इस वर्ष सरगुजा संभाग के 6 जिले सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, एमसीबी व जशपुर जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मान्यता है कि आकाशीय बिजली की चपेट में आए लोगों से बिजली का प्रभाव कम करने शरीर पर गोबर लपेटा जाता है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जजगा निवासी एक महिला 4 अगस्त की दोपहर आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई थी। उसके शरीर पर गोबर का लेप लगाकर अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टर ने जांच पश्चात उसे मृत घोषित कर दिया।