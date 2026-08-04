Wildlife Smuggling: धर्मशाला में कमरा नंबर 205 में पड़ा छापा, बलरामपुर में हाथी के 3 जबड़ों के साथ अंतरराज्यीय गिरोह के 3 तस्कर गिरफ्तार

अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज स्थित एक निजी धर्मशाला के कमरा नंबर 205 में छापामार कार्रवाई कर वन विभाग की संयुक्त टीम ने वन्य जीव की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों (Wildlife smugglers arrested) को गिरफ्तार किया है। तस्करों से टीम ने हाथी के 3 जबड़े जब्त किए हैं। गिरफ्तार तस्करों में एक झारखंड से हाथी के जबड़े लेकर यहां सप्लाई करने पहुंचा था। अन्य 2 आरोपी रामानुजगंज के रहने वाले हैं। वन विभाग की टीम ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। बता दें कि सप्ताहभर के भीतर वन्यजीव तस्करी के खिलाफ वन विभाग की संयुक्त टीम की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पूर्व सूरजपुर जिले में बाघ की खाल के साथ 3 आरोपी दबोचे गए थे।