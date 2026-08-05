Former Deputy CM Statement: उपचुनाव में BJP की हार पर पूर्व डिप्टी CM का बड़ा बयान, कहा- राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, बच्चियों के निजी अंगों पर वार का प्रभाव तो पड़ेगा ही

अंबिकापुर। मध्यप्रदेश व बिहार में हुए उपचुनाव की दोनों विधानसभा सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। बिहार के बांकीपुर में 3 दशकों से चला आ रहा भाजपा की जीत का सिलसिला टूट गया। उपचुनावों में भाजपा को मिली हार पर विपक्षी पाटियों के नेता इसे राम मंदिर चढ़ावे की चोरी और जंतर-मंतर पर युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की वजह से भाजपा के प्रति घटता जनाधार मान रहे हैं। उपचुनाव में हार को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव (Chhattisgarh Former Deputy CM) ने भी भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अंतत. जो पब्लिक की आवाज है, वह सामने आती है।