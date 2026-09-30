Indian Railway: रेल यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, 6 ट्रेनें रहेंगी रद्द 2 गाड़ियां बदले रूट, जानें पूरी लिस्ट

Indian Railway: रेल यात्रियों की एक बार फिर परेशानियां बढ़ गई है। एसईसीआर के चक्रधरपुर मंडल में ट्रैक नवीनीकरण के कारण मेगा ब्लॉक का फैसला किया है। 24 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के बीच प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को काम चलेगा। इसके कारण 6 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। वहीं 2 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से होकर चलेंगी।