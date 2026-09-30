BJP प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के छत्तीसगढ़ दौरे पर बड़ा अपडेट, अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकती है बड़ी बैठक

भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पर हुए फेरबदल में कर्मवीर सिंह को छत्तीसगढ़ का संगठन महामंत्री बनाया गया है, जबकि पवन साय को झारखंड और अजय जामवाल को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में नए संगठन महामंत्री के सामने प्रदेश संगठन को समझने और मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करने का पहला चरण रहेगा। इधर, भाजपा ने छत्तीसगढ़ के लिए स्मृति ईरानी को प्रदेश प्रभारी और सिद्धार्थ शंभू को सह प्रभारी नियुक्त किया है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में स्मृति ईरानी के संभावित रायपुर दौरे से प्रदेश संगठन की रणनीति को आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू हो सकता है। हालांकि उनके दौरे की तारीख की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।