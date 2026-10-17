17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बिलासपुर

Jhiram Valley Case: क्या बरकरार रहेगी 10 दोषियों की फांसी? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

Jhiram Valley Case 2026: झीरम घाटी हत्याकांड में 10 दोषियों को सुनाई गई फांसी की सजा की पुष्टि का मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गया है। अब हाईकोर्ट विशेष अदालत के फैसले की समीक्षा करेगा। फिलहाल सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है।
2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 17, 2026

Jhiram Valley Case

Jhiram Valley Case: क्या बरकरार रहेगी 10 दोषियों की फांसी?(photo-patrika group)

Jhiram Valley Case: छत्तीसगढ़ के चर्चित झीरम घाटी हत्याकांड में 10 दोषियों को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा की पुष्टि का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। जगदलपुर स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने 16 सितंबर 2026 को सभी 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट विशेष अदालत के फैसले और संबंधित दस्तावेजों की न्यायिक समीक्षा करेगा। फिलहाल मामले में सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। हाईकोर्ट की पुष्टि और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मृत्युदंड पर अंतिम निर्णय हो सकेगा।

Jhiram Valley Massacre Case: 101 गवाहों के बयान के बाद सुनाई गई थी सजा

झीरम घाटी हत्याकांड की सुनवाई करीब 13 साल तक चली। इस दौरान अदालत में 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने 5 सितंबर 2026 को मामले के 10 आरोपितों को दोषी ठहराया था। इसके बाद 16 सितंबर को सभी दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। मामले में कुल 11 आरोपी थे, लेकिन सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद शेष 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई गई।

मृत्युदंड की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट की मंजूरी जरूरी

कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, निचली अदालत द्वारा सुनाई गई मृत्युदंड की सजा को लागू करने से पहले हाईकोर्ट की पुष्टि आवश्यक होती है। इसी प्रक्रिया के तहत विशेष अदालत ने मामले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजा है। अब हाईकोर्ट की खंडपीठ विशेष अदालत के फैसले और मामले से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा करेगी। दोषियों को फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया गया था। हाईकोर्ट की समीक्षा के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मृत्युदंड की सजा बरकरार रहती है या इसमें कोई बदलाव होता है।

25 मई 2013 को हुआ था झीरम घाटी हमला

झीरम घाटी हमला 25 मई 2013 को बस्तर जिले के दरभा थाना क्षेत्र में हुआ था। उस दिन कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं सहित कुल 29 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे। मृतकों में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। इस हमले ने पूरे देश का ध्यान छत्तीसगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल हिंसा की ओर खींचा था।

अब हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी नजरें

झीरम घाटी नरसंहार मामले में विशेष अदालत के फैसले के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया हाईकोर्ट में पूरी होगी। हाईकोर्ट मामले के तथ्यों, सबूतों और निचली अदालत के फैसले की समीक्षा करेगा। फिलहाल सुनवाई की तारीख घोषित नहीं हुई है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ही दोषियों को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

Raigarh Breaking: जेल से रिहा होते ही युवक ने ट्रेन से कटकर दी जान, मारपीट मामले में जारी हुआ था वारंट

ये भी पढ़ें
Raigarh Breaking
#में अब तक
Jhiram Valley Case

Jhiram Valley Case: क्या बरकरार रहेगी 10 दोषियों की फांसी? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2026 12:57 pm

Published on:

17 Oct 2026 12:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Jhiram Valley Case: क्या बरकरार रहेगी 10 दोषियों की फांसी? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बिलासपुर में ई-बस सेवा की तैयारी तेज, यहां बन रहा चार्जिंग पॉइंट, एक साथ चार्ज होंगी 28 बसें

Electric Bus Service in Chhattisgarh
बिलासपुर

पेट्रोल के खर्च से बचने ईवी की ओर बढ़े कदम, त्योहारों में स्कूटर से कार तक बढ़ी मांग, जानें क्या कहते हैं बिलासपुर के विक्रेता?

Electric Scooter
बिलासपुर

इमली का पेड़ काटने पर 21 हजार जुर्माना, परिवार का हुक्का-पानी बंद करने का आरोप, बिलासपुर हाईकोर्ट सख्त

Bilaspur High Court
बिलासपुर

CG Election News: पत्थलगांव चुनाव मामले में हाईकोर्ट का आदेश, 4 दिसंबर को पेश होंगे रिकॉर्ड

CG Election News
बिलासपुर

शारदीय नवरात्र विशेष: 1996 में वैष्णो देवी से आई अखंड ज्योत, 30 साल से निरंतर प्रज्वलित, जानें इसकी ख्याति

Navratri Special
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.