Raigarh Breaking: जेल से रिहा होते ही युवक ने ट्रेन से कटकर दी जान, मारपीट मामले में जारी हुआ था वारंट

Raigarh Breaking: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जेल से रिहा होने के बाद एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक के खिलाफ मारपीट के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण उसे जेल भेज दिया गया था। करीब तीन दिन बाद जेल से बाहर आने पर युवक घर जाने के बजाय रेलवे ट्रैक की ओर चला गया। वहां ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर जीआरपी ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।