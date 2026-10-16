खबर का असर! बच्चों की सुरक्षा को लेकर हुआ था विरोध, सोनसिल्ली स्कूल में अब विकास कार्यों का भूमिपूजन

SonSilli School Building News: छत्तीसगढ़ के ग्राम सोनसिल्ली में जर्जर स्कूल भवन को लेकर ग्रामीणों और विद्यार्थियों के विरोध के बाद विकास कार्यों की पहल हुई है। स्कूल परिसर में अतिरिक्त कक्ष सहित विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद जगी है। इससे पहले लगातार बारिश के बीच भवन की खराब स्थिति को लेकर ग्रामीणों और पालकों ने नाराजगी जताई थी। बच्चों की सुरक्षा की मांग करते हुए स्कूल में ताला भी लगाया गया था। अब ग्रामीणों की मांग है कि जर्जर भवन की समस्या का स्थायी समाधान कर नए भवन को जल्द स्वीकृति दी जाए।