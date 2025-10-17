CG Suspended: बच्चों के सामने नशे में शर्ट उतारकर… अभद्र हरकत करते Video वायरल, शिक्षक सस्पेंड

मामले को संज्ञान में लेते हुए डीईओ विजय टांडे ने जांच के बाद शिक्षक को निलंबित कर दिया है। घटना 14 अक्टूबर की बताई जा रही है। दोपहर एक बजे शिक्षक ने स्कूल में पहुंचकर अन्य शिक्षकों से अभद्रता करते हुए अपशब्द कहे और फिर बिना शर्ट क्लासरूम में बैठ गया। इस घटना का वीडियो किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ लिया।