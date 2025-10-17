सक्ती उपजेल कांड: युवक की पिटाई मामले में सहायक जेल अधीक्षक निलंबित, पहले भी विवादों में रहे भार्गव… जानें

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को तीजराम नामक युवक एक परिचित से मिलने जेल गया था। जहां विभाग के कर्मचारियों ने उसे मिलने नहीं दिया। वहीं जेल नियम के विरुद्ध दूसरे बंदी के परिजन जेल के अंदर डेढ़ घंटे से मुलाकात कर रहे थे। युवक द्वारा कहा गया कि मैं गरीब हूं तो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है और दूसरों से बड़ी रकम लेकर जेल अंदर बैठाकर मुलाकात करवा रहे हो। इसके बाद मुलाकात कराने वाले राइटर द्वारा तीजराम को वहां से भगा दिया गया। इसके बाद तीजराम जेल परिसर से बाहर आ गया और उप जेल अधीक्षक का इंतजार करने लगा।