20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

Crime News: एटीएम में कैश डालने पहुंची महिला कर्मचारियों से लूट, आँख में स्प्रे डालकर 50 हजार लेकर फरार

CG Crime: महिला कर्मचारी आज दोपहर 12 बजे 8 लाख, 50 हजार रुपये लेकर एटीएम में कैश डालने पहुंची थीं। महिला कर्मचारियों ने 7 लाख 50 हजार रुपये एटीएम में डालकर मशीन को लॉक कर दिया था।

less than 1 minute read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Love Sonkar

Dec 20, 2025

Crime News: एटीएम में कैश डालने पहुंची महिला कर्मचारियों से लूट, आँख में स्प्रे डालकर 50 हजार लेकर फरार

CG Crime: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से लूट की खबर सामने आ रही है। यहाँ PNB ATM में बैंक कर्मचारियों से नकदी डालने गईं दो महिला कर्मचारियों से नकाबपोश बदमाश ने बचे हुए कैश (50 हजार रुपये) लूट लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला अकलतरा थाना क्षेत्र के मिनी माता चौंक के PNB ATM का है।

8 लाख कैश एटीएम डालने पहुंचे थे

दोनों महिला कर्मचारी आज दोपहर 12 बजे 8 लाख, 50 हजार रुपये लेकर एटीएम में कैश डालने पहुंची थीं। महिला कर्मचारियों ने 7 लाख 50 हजार रुपये एटीएम में डालकर मशीन को लॉक कर दिया था।

आँख में स्प्रे डालकर लूट

इसी दौरान मुंह में गमछा बांधे एक अज्ञात आरोपी ने एटीएम बूथ में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने महिला कर्मचारियों की आंखों में स्प्रे डालकर उनसे 50 हजार रुपये लूट लिए और मौके से फरार हो गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 04:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Crime News: एटीएम में कैश डालने पहुंची महिला कर्मचारियों से लूट, आँख में स्प्रे डालकर 50 हजार लेकर फरार

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

केरल में छत्तीसगढ़ के मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, सीने से बहा खून, फिर...

मौत (Photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

Chhattisgarh SIR Updates: 59 हजार से ज्यादा मतदाताओं के कटेंगे नाम, सर्वे के बाद सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े, जानें वजह

SIR (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

RTE Admission 2026: बड़ी खुशखबरी… नर्सरी कक्षा के बजाए अब सीधे कक्षा पहली मेें मिलेगा दाखिला, देखें Details

आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया (photo-patrika)
जांजगीर चंपा

80 हजार की रिश्वत मांगने का आरोप, प्रधान आरक्षक सस्पेंड

निलंबित (Photo Patrika)
जांजगीर चंपा

2 करोड़ की ठगी, थाने पहुंचे खाताधारक

जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.