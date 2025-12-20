Crime News: एटीएम में कैश डालने पहुंची महिला कर्मचारियों से लूट, आँख में स्प्रे डालकर 50 हजार लेकर फरार

CG Crime: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से लूट की खबर सामने आ रही है। यहाँ PNB ATM में बैंक कर्मचारियों से नकदी डालने गईं दो महिला कर्मचारियों से नकाबपोश बदमाश ने बचे हुए कैश (50 हजार रुपये) लूट लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला अकलतरा थाना क्षेत्र के मिनी माता चौंक के PNB ATM का है।