Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

टीचर से बैड टच, थाने पहुंची महिला ने बताई आपबीती, बोलीं- गंदी नियत से…. प्रभारी प्राचार्य सस्पेंड

Crime News: महिला टीचर से बैड टच मामले में डीपीआई ने कार्रवाई की है। पुलिस शिकायत के बाद जोगीपुर स्कूल के प्रभारी प्राचार्य को सस्पेंड कर दिया है…

less than 1 minute read

बिलासपुर

image

Chandu Nirmalkar

Oct 10, 2025

Bad touch with teacher

टीचर से बैड टच, प्रभारी प्राचार्य सस्पेंड । (फोटो- IANS)

Crime News: बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक के जोगीपुर हाईस्कूल के प्रभारी प्राचार्य पर महिला टीचर ने गंदी हरकत करने और धक्का-मुक्की करते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। ( CG News ) इसके अलावा छात्रा ने शिक्षक पर बुरी नजर रखने का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच के बाद डीपीआई ने प्रभारी प्राचार्य मनीष वर्मा को निलंबित कर दिया है।

Crime News: 21 अगस्त की घटना

इस मामले की शिकायत महिला टीचर ने कोटा थाने में कराई थी। महिला ने पुलिस को बताया था कि 21 अगस्त की दोपहर स्कूल में प्रभारी प्राचार्य मनीष वर्मा ने 9 वीं कक्षा के छात्रों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज न करने पर दुर्व्यवहार किया। जब महिला ने जानकारी भरने की बात कही, तो प्रभारी प्राचार्य ने गाली-गलौज करते हुए धक्का-मुक्की की और जान से मारने की धमकी भी दी।

यह है मामला

शिक्षिका के अलावा इसी स्कूल की छात्रा ने पुलिस से प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ छेड़खानी और बुरी नजर रखने की शिकायत की थी। प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ जांच कर रिपोर्ट डीपीआई को भेजी गई थी। गुरुवार को डीपीआई ने प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया। इस मामले में प्रभारी प्राचार्य ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से लिखित में अपनी बात रखी थी।

पहली बार नहीं

टीचर ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी प्रभारी प्राचार्य उन्हें अकेली पाकर उनके हाथ को गलत नीयत से छू चुके थे। इस हरकत की जानकारी उन्होंने स्कूल स्टाफ को दी थी। प्रभारी प्राचार्य की लापरवाही से स्कूल का माहौल खराब हो रहा था।

जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने कहा कि जोगीपुर स्कूल के प्रभारी प्राचार्य को डीपीआई ने निलंबित कर दिया है। प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ महिला टीचर और कक्षा 9वीं की छात्रा ने शिकायत की थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2025 03:14 pm

Published on:

10 Oct 2025 03:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / टीचर से बैड टच, थाने पहुंची महिला ने बताई आपबीती, बोलीं- गंदी नियत से…. प्रभारी प्राचार्य सस्पेंड

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Indian Railway: रेल यात्रियों को बड़ा झटका, भगत की कोठी समेत 6 ट्रेनों के बदले रूट, रेलवे ने जारी की लिस्ट

Indian Railway, train Alert
बिलासपुर

36 साल पुराने पेड़ कटाई घोटाले के आरोपी दोषमुक्त, HC ने कहा- सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता

हाईकोर्ट (photo Patrika)
बिलासपुर

छोटे पैरों से बड़ी छलांग, 6 साल का रुद्रांश थाईलैंड में करेगा भारत का प्रतिनिधित्व, ताइक्वांडो में जीता गोल्ड

6 साल का रुद्रांश थाईलैंड में ताइक्वांडो में दिखाएगा प्रतिभा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

हाईकोर्ट ने कहा- काम कराने के बाद कर्मियों के ओवरटाइम का भुगतान न करना गलत, 45 दिन में भुगतान का दिया निर्देश

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

CG Crime: गर्लफ्रेंड के साथ लिव-इन में रहता था युवक, पैसे खत्म हुए तो खुद के अपहरण की रची साजिश, पिता से 10 लाख की मांगी फिरौती

CG Crime: गर्लफ्रेंड के साथ लिव-इन में रहता था युवक, पैसे खत्म हुए तो खुद के अपहरण की रची साजिश, पिता से 10 लाख की मांगी फिरौती
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.