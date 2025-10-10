टीचर से बैड टच, थाने पहुंची महिला ने बताई आपबीती, बोलीं- गंदी नियत से…. प्रभारी प्राचार्य सस्पेंड

टीचर से बैड टच, प्रभारी प्राचार्य सस्पेंड । (फोटो- IANS)
Crime News: बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक के जोगीपुर हाईस्कूल के प्रभारी प्राचार्य पर महिला टीचर ने गंदी हरकत करने और धक्का-मुक्की करते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। ( CG News ) इसके अलावा छात्रा ने शिक्षक पर बुरी नजर रखने का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच के बाद डीपीआई ने प्रभारी प्राचार्य मनीष वर्मा को निलंबित कर दिया है।
इस मामले की शिकायत महिला टीचर ने कोटा थाने में कराई थी। महिला ने पुलिस को बताया था कि 21 अगस्त की दोपहर स्कूल में प्रभारी प्राचार्य मनीष वर्मा ने 9 वीं कक्षा के छात्रों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज न करने पर दुर्व्यवहार किया। जब महिला ने जानकारी भरने की बात कही, तो प्रभारी प्राचार्य ने गाली-गलौज करते हुए धक्का-मुक्की की और जान से मारने की धमकी भी दी।
शिक्षिका के अलावा इसी स्कूल की छात्रा ने पुलिस से प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ छेड़खानी और बुरी नजर रखने की शिकायत की थी। प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ जांच कर रिपोर्ट डीपीआई को भेजी गई थी। गुरुवार को डीपीआई ने प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया। इस मामले में प्रभारी प्राचार्य ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से लिखित में अपनी बात रखी थी।
टीचर ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी प्रभारी प्राचार्य उन्हें अकेली पाकर उनके हाथ को गलत नीयत से छू चुके थे। इस हरकत की जानकारी उन्होंने स्कूल स्टाफ को दी थी। प्रभारी प्राचार्य की लापरवाही से स्कूल का माहौल खराब हो रहा था।
जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने कहा कि जोगीपुर स्कूल के प्रभारी प्राचार्य को डीपीआई ने निलंबित कर दिया है। प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ महिला टीचर और कक्षा 9वीं की छात्रा ने शिकायत की थी।
