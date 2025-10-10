टीचर से बैड टच, थाने पहुंची महिला ने बताई आपबीती, बोलीं- गंदी नियत से…. प्रभारी प्राचार्य सस्पेंड

इस मामले की शिकायत महिला टीचर ने कोटा थाने में कराई थी। महिला ने पुलिस को बताया था कि 21 अगस्त की दोपहर स्कूल में प्रभारी प्राचार्य मनीष वर्मा ने 9 वीं कक्षा के छात्रों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज न करने पर दुर्व्यवहार किया। जब महिला ने जानकारी भरने की बात कही, तो प्रभारी प्राचार्य ने गाली-गलौज करते हुए धक्का-मुक्की की और जान से मारने की धमकी भी दी।