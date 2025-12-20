Chhattisgarh SIR Updates: 59 हजार से ज्यादा मतदाताओं के कटेंगे नाम, सर्वे के बाद सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े, जानें वजह

SIR (photo source- Patrika)
Chhattisgarh SIR Updates: एसआईआर के गणना पत्रक जमा करने का काम पूरा हो चुका है। जांजगीर-चांपा जिले के मतदाता सूची से अब तक 59 हजार 702 नाम हटाए जाएंगे। सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर को होने के साथ ही आगे की प्रक्रिया होगी। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो मात्र 7 हजार मतों से हार-जीत तय हुई थी। इधर 16 हजार 237 ऐसे मतदाता हैं, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। चुनाव में एक वोट का बहुत महत्व रहता है।
वहीं 28 हजार अन्य जगह शिफ्ट हो गए। किसी भी चुनाव में एक-एक मत का महत्व होता है। जो उम्मीदवार की हार जीत तय करता है। वहीं निर्वाचन आयोग की कोशिश होती है कि अधिक से अधिक मतदान हो, इससे सभी की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सभी चुनावों में मतदाता सूची के आधार पर ही मतदान कराया जाता है। इसलिए निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की कवायद शुरू थी, इसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। जिले में 59 हजार 702 मतदाताओं के नाम कटने की स्थिति बन गई है। इनमें 16 हजार 237 मृत्यु हो चुकी है। फिर सूची में नाम बने हुए थे। 10 हजार 295 मतदाता अनुपस्थित मिले।
वहीं स्थाई रूप से 28 हजार 569 मतदाता अन्य जगह शिफ्ट हो गए। साथ ही पूर्व में अन्य जगह नाम पंजीकृत (डुप्लीकेट) 4 हजार 452 व अन्य 149 शामिल हैं। कुल मिलाकर जल्द ही इतने मतदाताओं के नाम कट जाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिले के तीनों विधानसभा सीट में 7 हजार से 22 हजार वोटों के अंतर से जीत-हार हुई है। ऐसे में मतदाताओं की यह कमी चुनाव परिणामों में प्रभावित कर सकती है।
साथ ही लंबे समय से मौत होने के बाद नाम नहीं कट पाया था, एसआईआर के शुद्धिकरण में यह संभव हो सका। वहीं दस्तावेज के आधार निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के लिए अंतिम निर्णय लेते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
एसआईआर में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। इसके तहत 2003 व 2025 के मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 2 लाख 33 हजार 709 शामिल है। वहीं माता-पिता का नाम 2003 व 2025 के मतदाता सूची में 3 लाख 76 हजार 592 शामिल हैं। कैटेगरी सी में 29 हजार 54 मतदाताओं को चिन्हांकित किया गया। ऐसे मतदाता है जो गणना पत्रक तो भरे हैं, लेकिन अधूरी जानकारी है। साथ ही दावा आपत्ति दाखिल करने की अवधि में नोटिस जारी किया जाएगा। आयोग द्वारा 13 दस्तावेजों में से एक आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।
4 नवंबर से शुरू हुए एसआईआर के काम में प्रशासन ने लगभग सभी विभागों को लगा दिया था। नगरीय निकाय, पंचायत राजस्व विभाग के साथ अधिकारी व विभाग प्रमुखों को लगाया गया था। इस कारण शासकीय कामकाज काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। यह काम पूरा होने के बाद अब विभाग का बड़ा अमला इस काम में लगा था। हालांकि जो शिक्षक बीएलओ हैं, उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, नोटिस जारी करने के साथ दूसरी जानकारी अपडेट करने का काम उन्हें ही करना है।
जांजगीर-चांपा विधानसभा
ब्यास कश्यप- 72900
नारायण चंदेल- 65929
जीत का अंतर- 6971
अकलतरा विधानसभा
राघवेन्द्र सिंह- 80043
सौरभ सिंह- 57285
जीत का अंतर- 22758
पामगढ़ विधानसभा
शेषराज हरवंश- 63936
संतोष कुमार लहरे- 47789
जीत का अंतर- 16147
