Chhattisgarh SIR Updates: 59 हजार से ज्यादा मतदाताओं के कटेंगे नाम, सर्वे के बाद सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े, जानें वजह

वहीं 28 हजार अन्य जगह शिफ्ट हो गए। किसी भी चुनाव में एक-एक मत का महत्व होता है। जो उम्मीदवार की हार जीत तय करता है। वहीं निर्वाचन आयोग की कोशिश होती है कि अधिक से अधिक मतदान हो, इससे सभी की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सभी चुनावों में मतदाता सूची के आधार पर ही मतदान कराया जाता है। इसलिए निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की कवायद शुरू थी, इसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। जिले में 59 हजार 702 मतदाताओं के नाम कटने की स्थिति बन गई है। इनमें 16 हजार 237 मृत्यु हो चुकी है। फिर सूची में नाम बने हुए थे। 10 हजार 295 मतदाता अनुपस्थित मिले।