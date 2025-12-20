केरल में भीड़ की हिंसा का शिकार हुआ छत्तीसगढ़ का प्रवासी मजदूर, बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार

रामनारायण अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसके पीछे आठ और दस साल के दो छोटे बच्चे रह गए हैं। परिजनों के अनुसार, वह शांत और मिलनसार स्वभाव का व्यक्ति था और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मृतक के परिजनों ने केरल सरकार और पुलिस प्रशासन से (Mob Lynching) पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा देने, दोषियों को कड़ी सजा दिलाने और शव को उसके पैतृक गांव छत्तीसगढ़ भेजने की मांग की है। परिवार के कुछ सदस्य केरल रवाना हो चुके हैं, ताकि कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर शव को गांव लाया जा सके।