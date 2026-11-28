युवती की शिकायत पर महिला थाना रायगढ़ में अपराध क्रमांक 105/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78(1)(ii) और 74 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त के नेतृत्व में पुलिस टीम आरोपी की तलाश में रवाना हुई। टीम ने आरोपी के घर पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।