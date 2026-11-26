राजस्व व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने अंगुरी पेट्रोलियम, श्री हरि पेट्रोलियम, श्री बजरंग फ्यूल्स, राधाकिशन फ्यूल्स अंजोरीपाली विकासखंड खरसिया, नरेंद्र केएसके राजपुर, एमएस हेमकुण्ड फ्यूल्स कुरमापाली तहसील रायगढ़, मेसर्स रायगढ़ सिटी फ्यूल्स जूटमिल रायगढ़, बाबा फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप विकासखण्ड धरमजयगढ़ तथा अन्य संबंधित पेट्रोल पंपों में अनियमितताओं के आधार पर विक्रय बंद करने की कार्रवाई की गई है। संबंधित पंपों में मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल (प्रदाय तथा वितरण विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 तथा एलओआई की कंडिकाओं का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई।