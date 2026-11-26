यूसीसी के प्रस्तावित मसौदे में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर होने वाले प्रावधान भी चर्चा के केंद्र में हैं। लिव-इन संबंधों का पंजीयन अनिवार्य करने और संबंध समाप्त होने की स्थिति में उसकी सूचना संबंधित रजिस्ट्रार को देने जैसी व्यवस्थाओं पर विचार किया जा रहा है। हालांकि ये अभी प्रस्तावित प्रावधान हैं, अंतिम कानून नहीं। यदि ऐसे प्रावधान मसौदे में शामिल होते हैं तो विवाह के बिना साथ रहने वाले युवक-युवतियों को अपने संबंधों का सरकारी रेकॉर्ड दर्ज कराना पड़ सकता है। संबंधों की शुरुआत और समाप्ति की प्रक्रिया, साथी की सहमति, निजता, महिलाओं के भरण-पोषण और ऐसे संबंधों से जन्म लेने वाले बच्चों के अधिकार जैसे सवाल भी महत्वपूर्ण होंगे।