दिसंबर में छत्तीसगढ़ को प्रभावित कर सकता है चक्रवात (Photo Source- Patrika File Photo)
CG Weather Forecast: छत्तीसगढ़ में ठंड की शुरुआत के बीच मौसम का उतार-चढ़ाव लगातार जारी है। प्रदेश में बादलों का प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, जिसके कारण रात के तापमान में अपेक्षित गिरावट नहीं हो पा रही है। हालांकि सरगुजा संभाग के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान तेजी से नीचे जा रहा है, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ और बस्तर संभाग में तापमान में बदलाव की रफ्तार धीमी बनी हुई है।
इस बीच मौसम को लेकर एक और नई हलचल के संकेत मिल रहे हैं। म्यांमार के समुद्र तट के आसपास मौसमी गतिविधियां विकसित होने की संभावना जताई जा रही है। अनुमान है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी पड़ सकता है। ऐसे में प्रदेश में ठंड के मौजूदा दौर के बीच एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने की संभावना बनी हुई है।
नवंबर का महीना छत्तीसगढ़ में मौसम के लिहाज से काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। इस दौरान तीन बार ऐसे मौसमी सिस्टम सक्रिय हुए, जिनका असर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में देखने को मिला। इन सिस्टम के कारण वातावरण में नमी बढ़ी और कई इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रही। आमतौर पर नवंबर के दूसरे पखवाड़े से प्रदेश में ठंड का असर बढ़ने लगता है। रात के तापमान में गिरावट के साथ सुबह और देर रात ठिठुरन महसूस होने लगती है। लेकिन इस बार लगातार बदलती मौसमी परिस्थितियों के कारण तापमान में वैसी गिरावट नहीं देखी जा रही है, जैसी इस समय सामान्य तौर पर उम्मीद की जाती है।
प्रदेश के मौसम पर अभी भी बादलों और वातावरण में मौजूद नमी का प्रभाव दिखाई दे रहा है। चक्रवाती तूफान अकवान से जुड़ी मौसमी गतिविधियों के असर के कारण वातावरण में नमी बनी हुई है। आसमान में बादलों की मौजूदगी के चलते रात के तापमान में तेजी से गिरावट नहीं हो पा रही है। मौसम में बादलों का प्रभाव रहने से दिन और रात के तापमान के बीच अंतर भी प्रभावित होता है। यही वजह है कि प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। हालांकि आसमान साफ होने और नमी कम होने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट की रफ्तार बढ़ सकती है।
प्रदेश के अलग-अलग संभागों में मौसम का असर एक जैसा नहीं है। सरगुजा संभाग में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे अंबिकापुर सहित आसपास के इलाकों में ठंड का प्रभाव बढ़ने लगा है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में बदलाव की रफ्तार फिलहाल धीमी है। बस्तर संभाग में भी जगदलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में रात के तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। इस तरह प्रदेश में फिलहाल मौसम की दो अलग-अलग स्थितियां बनी हुई हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ में ठंड का असर बढ़ रहा है, जबकि मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है।
राजधानी रायपुर में भी बादलों के प्रभाव के कारण तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है। यहां अधिकतम तापमान करीब 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने का उल्लेख है, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक बताया गया है। गुरुवार को रायपुर में आसमान मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान साफ रहने की स्थिति में दिन के समय धूप निकलने से लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि रात के तापमान में गिरावट और ठंड के असर पर आने वाले दिनों की मौसमी परिस्थितियों का प्रभाव रहेगा।
छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर दिसंबर के अंतिम सप्ताह पर भी नजर बनी हुई है। म्यांमार के समुद्र तट के आसपास मौसमी हलचल विकसित होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि यह गतिविधि आगे बढ़कर मजबूत मौसमी सिस्टम का रूप लेती है, तो इसका असर आसपास के क्षेत्रों के मौसम पर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में भी इसके संभावित प्रभाव को लेकर निगरानी की जा रही है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस सिस्टम का प्रदेश में कितना और किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके लिए आगामी दिनों में मौसम की परिस्थितियों और सिस्टम की दिशा पर नजर रखना जरूरी होगा।
कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में फिलहाल ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बादलों और नमी के कारण न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट नहीं हो पा रही है। सरगुजा संभाग में जहां रातें ठंडी होने लगी हैं, वहीं रायपुर और बस्तर सहित मध्य एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ में तापमान में बदलाव की रफ्तार धीमी है। अब दिसंबर के अंतिम सप्ताह में संभावित मौसमी सिस्टम पर सबकी नजर रहेगी। यदि म्यांमार के समुद्री क्षेत्र में बन रही हलचल मजबूत होती है, तो छत्तीसगढ़ के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है।
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