नवंबर का महीना छत्तीसगढ़ में मौसम के लिहाज से काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। इस दौरान तीन बार ऐसे मौसमी सिस्टम सक्रिय हुए, जिनका असर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में देखने को मिला। इन सिस्टम के कारण वातावरण में नमी बढ़ी और कई इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रही। आमतौर पर नवंबर के दूसरे पखवाड़े से प्रदेश में ठंड का असर बढ़ने लगता है। रात के तापमान में गिरावट के साथ सुबह और देर रात ठिठुरन महसूस होने लगती है। लेकिन इस बार लगातार बदलती मौसमी परिस्थितियों के कारण तापमान में वैसी गिरावट नहीं देखी जा रही है, जैसी इस समय सामान्य तौर पर उम्मीद की जाती है।