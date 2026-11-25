उत्तर छत्तीसगढ़ में 2 से 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान (Photo Source- AI Generate)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में नवंबर के आखिरी दिनों के साथ ही ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। सुबह और रात के समय ठिठुरन महसूस हो रही है, जबकि दोपहर में धूप निकलने के कारण गर्मी का अहसास बना हुआ है। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान उत्तर छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना जताई है। इससे खासकर रात के समय ठंड का असर और तेज हो सकता है।
वहीं, प्रदेश के कुछ इलाकों में सुबह के समय कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने सरगुजा जिले में एक-दो स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी है। कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता कम हो सकती है। ऐसे में सुबह के समय वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दूसरी ओर, राजधानी रायपुर समेत मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। इससे सरगुजा संभाग और आसपास के उत्तरी इलाकों में रात के समय ठंड का असर बढ़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण सुबह और देर रात लोगों को ज्यादा ठिठुरन महसूस हो सकती है। खासकर खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को ठंड का असर अधिक महसूस होने की संभावना है। हालांकि, मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में फिलहाल न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव का अनुमान नहीं है। इन क्षेत्रों में मौसम सामान्य रूप से शुष्क बना रह सकता है। यानी प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में जहां ठंड बढ़ेगी, वहीं मध्य और दक्षिणी इलाकों में तापमान में फिलहाल ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा।
राजधानी रायपुर में आज मौसम साफ रहने की संभावना है। दिन के समय आसमान साफ रहने और धूप निकलने से मौसम अपेक्षाकृत सामान्य बना रह सकता है। हालांकि, सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस होगी। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, रायपुर में आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे नीचे जा सकता है। 28 नवंबर तक राजधानी का न्यूनतम तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने का अनुमान है। इस दौरान दिन और रात के तापमान में अंतर बना रह सकता है। दिन में धूप के कारण गर्मी महसूस होगी, जबकि सूरज ढलने के बाद ठंड का असर बढ़ने लगेगा। ऐसे में सुबह जल्दी घर से निकलने वाले और देर रात तक बाहर रहने वाले लोगों को मौसम के अनुसार कपड़े पहनने की जरूरत होगी।
पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश दर्ज नहीं की गई। तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण छत्तीसगढ़ के सुकमा में सबसे अधिक गर्मी दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक, सुकमा में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं, प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान पेंड्रा रोड में 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग बना हुआ है। जहां सुकमा जैसे दक्षिणी इलाकों में दिन के समय गर्मी का असर है, वहीं पेंड्रा रोड और उत्तरी क्षेत्रों में रात के तापमान में गिरावट के कारण ठंड महसूस की जा रही है।
ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कोहरे का असर भी दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग ने सरगुजा जिले में बुधवार सुबह एक-दो स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। घने कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता कम हो सकती है। इसका असर खासकर सुबह के समय आवाजाही करने वाले लोगों पर पड़ सकता है। ऐसे में वाहन चालकों को धीमी गति से वाहन चलाने और आगे चल रहे वाहनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। कोहरे के दौरान जल्दबाजी में वाहन चलाना दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए सुबह के समय यात्रा करने वाले लोगों को मौसम की स्थिति को ध्यान में रखकर ही घर से निकलना चाहिए।
मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों में भी कहीं वर्षा दर्ज नहीं की गई। आने वाले दिनों में भी मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है। अगले दो दिनों के दौरान उत्तर छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके बाद प्रदेश के न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं जताई गई है। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के लिए बारिश या किसी अन्य गंभीर मौसमी स्थिति को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।
छत्तीसगढ़ में नवंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान मौसम का मिला-जुला रूप देखने को मिल रहा है। सुबह और रात में ठंड महसूस हो रही है, जबकि दोपहर में धूप के कारण लोगों को गर्मी का अहसास हो रहा है। आने वाले दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ में तापमान गिरने से ठंड और बढ़ सकती है। वहीं, रायपुर समेत मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम में बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। ऐसे में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को मौसम के अनुसार दिनचर्या में बदलाव करना पड़ सकता है।कुल मिलाकर, नवंबर के आखिरी दिनों में छत्तीसगढ़ में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने के संकेत हैं। खासकर उत्तरी जिलों में रातें ज्यादा ठंडी हो सकती हैं, जबकि सरगुजा में सुबह के समय कोहरे से परेशानी बढ़ने की आशंका है।
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