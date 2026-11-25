मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। इससे सरगुजा संभाग और आसपास के उत्तरी इलाकों में रात के समय ठंड का असर बढ़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण सुबह और देर रात लोगों को ज्यादा ठिठुरन महसूस हो सकती है। खासकर खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को ठंड का असर अधिक महसूस होने की संभावना है। हालांकि, मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में फिलहाल न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव का अनुमान नहीं है। इन क्षेत्रों में मौसम सामान्य रूप से शुष्क बना रह सकता है। यानी प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में जहां ठंड बढ़ेगी, वहीं मध्य और दक्षिणी इलाकों में तापमान में फिलहाल ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा।