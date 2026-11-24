Raipur News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के संजय नगर में एक ही परिवार के पांच लोगों की सामूहिक मौत के मामले में करीब सात महीने बाद बड़ा खुलासा हुआ है। विशेष जांच दल (SIT) की जांच में सामने आया है कि परिवार के मुखिया साजिद अली ने ही अपनी पत्नी और तीन बच्चों को कीटनाशक देकर उनकी हत्या की थी। इसके बाद उसने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। SIT की जांच रिपोर्ट के आधार पर टिकरापारा थाना पुलिस ने अब साजिद अली के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।