Kondagaon News: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर सियासत तेज हो गई है। आदिवासी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद सोरी ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पर आम जनता की शिकायतों को अनसुना करने और प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बजाय अफसरतंत्र हावी है। सोरी ने आरोप लगाया कि पत्रकारों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है।