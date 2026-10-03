रायपुर में निगम का बड़ा फैसला! अब फ्री बिजली-पानी पर लगेगा रोक, मंदिर और सामाजिक भवनों के पंपों का कटेगा कनेक्शन

निगम बिल्डरों द्वारा विकसित की गई निजी आवासीय कॉलोनियों का भी सर्वे करा रहा है। इन कॉलोनियों में पेयजल व्यवस्था किस तरह की है और कितनी कॉलोनियों में पानी की सप्लाई की मांग निगम से की जा रही है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, कई निजी कॉलोनियों में बिल्डरों ने लेआउट के दौरान खुद पेयजल व्यवस्था करने का प्रावधान रखा था। इसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों से इन कॉलोनियों के रहवासियों की ओर से निगम से पानी की सप्लाई की मांग की जा रही है। ऐसे सभी स्थानों की सूची तैयार की जा रही है।