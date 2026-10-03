रायपुर के प्राइवेट स्कूलों की सुस्ती पर शिक्षा विभाग सख्त, प्रशस्त 2.0 में 100% लक्ष्य के लिए 2 दिन का समय

Private School News: छत्तीसगढ़ के रायपुर के समग्र शिक्षा के तहत संचालित प्रशस्त 2.0 कार्यक्रम में निजी स्कूलों की भागीदारी धीमी बनी हुई है। बार-बार निर्देश और वर्चुअल बैठकों के बावजूद जिले के कई स्कूलों ने अब तक जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। अधिकारियों के अनुसार, रायपुर जिले में 800 से अधिक स्कूल हैं और इनमें बड़ी संख्या में स्कूलों का काम अभी अधूरा है। इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को अब दो दिनों के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने की अंतिम मोहलत दी है।