Patrika Exclusive: कोकून से धागा बनाएंगी छत्तीसगढ़ के 11 जिलों की महिला समूह, बुना जाएगा नया सिल्क ब्रांड

सामान्य व्यावसायिक रेशम उत्पादन में कोकून के भीतर मौजूद प्यूपा को स्टिफलिंग प्रक्रिया के जरिए मार दिया जाता है, ताकि कोकून को नुकसान न पहुंचे और उससे लगातार रेशम का धागा निकाला जा सके। इस प्रक्रिया में जीवित कीट के मारे जाने के कारण कुछ वर्ग और समुदाय रेशम से बने वस्त्रों का उपयोग नहीं करते। इसके विपरीत अमारी रेशम में ऐसे तसर कोकून लिए जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पोले हो चुके हों। इनमें किसी तरह की स्टिफलिंग या कीट को मारने की प्रक्रिया शामिल नहीं होती। तितली स्वयं कोकून से बाहर निकल जाती है और उसके बाद उस कोकून का इस्तेमाल रेशम का धागा बनाने में किया जाता है। इसी वजह से इसे पूर्णतः अहिंसक रेशम माना गया है।