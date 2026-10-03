CG News: ऑटोमोबाइल बाजार में फेस्टिव बूम, 19 हजार वाहनों की प्री-बुकिंग, इन मॉडल्स के लिए 2 महीने तक की वेटिंग

Automobile Market: नवरात्र और दिवाली के त्योहारों से पहले राजधानी में वाहनों की खरीदारी को लेकर जबर्दस्त उत्साह देखा जा रहा है। फेस्टिव सीजन के लिए अभी से जारी प्री-बुकिंग के चलते ऑटोमोबाइल बाजार में जबर्दस्त तेजी आई है। आलम यह है कि कई लोकप्रिय मॉडल्स की डिलीवरी के लिए ग्राहकों को 15 दिन से लेकर दो महीने तक का इंतजार (वेटिंग) करना पड़ रहा है। कुछ नए और हाई-डिमांड मॉडल्स के लिए तो वेटिंग पीरियड तीन महीने तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि यह लंबी वेटिंग केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ही नहीं, बल्कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए भी है।