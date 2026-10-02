सरेआम पिता-पुत्र भिड़ गए किन्नरों से, ​कोरबा में जमकर चले लात-घूंसे, लोगों ने बनाए वीडियो

Chhattisgarh crime News: छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर से किन्नर और पिता पुत्र के बीच जमकर मारपीट हो गई। एक दूसरे पर जानलेवा हमले किए। चाकूबाजी में कुछ लोगों को चोटें आई हैं। सरेआम हुए विवाद से शहर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गंदे-गंदे कमेंट को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। इसके बाद बातो ही बातों में विवाद खूनी झड़प में बदल गया। इस दौरान कई लोगों ने घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया है।