Kondagaon News: छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को करीब 40 दिन हो चुके हैं। अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे जिला पटवारी संघ को कांग्रेस का समर्थन मिला है। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने पटवारियों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। मरकाम ने भाजपा सरकार से जल्द पटवारी संघ के साथ बातचीत कर मांगों का सम्मानजनक समाधान निकालने की अपील की।