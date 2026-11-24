AIIMS Raipur Oriana Fest: अखिल भारतीय आयुर्वेिज्ञान संस्थान एम्स में हाल में हुए एनुअल फेस्ट ओरियाना के लिए निजी अस्पतालों से 11 से 21 हजार रुपए चंदा लेने की बात सामने आ रही है। इसकी पुष्टि निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी की है। यही नहीं सिंगर अर्पित बाला के कार्यक्रम के लिए छात्रों से 2250 रुपए लिए गए थे, लेकिन कार्यक्रम कैंसिल होने के बाद भी रिफंड नहीं किया गया। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एम्स में होने वाला फेस्ट ज्यादातर विवादों में रहा है। ओरियाना के लिए निजी अस्पतालों से चंदा लेने का मामला पत्रिका रिपोर्टर के सामने ही आया।