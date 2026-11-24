शिकायत में भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कच्चा मटेरियल लेकर आने-जाने वाले भारी वाहन हाईवे की सर्विस रोड का इस्तेमाल करने के बजाय बालाजीपुरम कॉलोनी और इंदिरा चौक के आसपास से गुजर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इन वाहनों की तेज रफ्तार के कारण सड़कों पर धूल के गुबार उठते हैं। इससे राहगीरों और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी होती है। साथ ही तेज रफ्तार भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। रहवासियों की मांग है कि भारी वाहनों के लिए निर्धारित मार्ग का पालन कराया जाए, ताकि रिहायशी इलाकों में अनावश्यक यातायात और प्रदूषण से बचा जा सके।