आरंग में सीमेंट कच्चे माल की लोडिंग पर विवाद (Photo Source- Patrika)
Arang Railway Siding: छत्तीसगढ़ के आरंग रेलवे स्टेशन के साइडिंग एरिया में सीमेंट बनाने के कच्चे मटेरियल की लोडिंग-अनलोडिंग शुरू होने के बाद स्थानीय रहवासियों में नाराजगी बढ़ गई है। आरोप है कि रेलवे साइडिंग का निर्माण कार्य अभी पूरा भी नहीं हुआ है और न ही स्थानीय नागरिकों को इसकी पूर्व सूचना दी गई, इसके बावजूद यहां से मालगाड़ियों के जरिए कच्चा मटेरियल बाहर भेजा जा रहा है। लोडिंग-अनलोडिंग के दौरान उड़ने वाली धूल आसपास की रिहायशी कॉलोनियों तक पहुंच रही है। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी होने की शिकायत है।
इस मामले को लेकर बालाजी कॉलोनी के अध्यक्ष और पूर्व जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि पिंटू कुर्रे ने क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी रायपुर, सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) भोपाल एवं नई दिल्ली, रेलवे के डीआरएम और स्थानीय थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत में लोडिंग-अनलोडिंग पर तत्काल रोक लगाने और प्रदूषण नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की गई है।
शिकायतकर्ता पिंटू कुर्रे के मुताबिक, आरंग रेलवे स्टेशन के साइडिंग एरिया में निर्माण कार्य अभी जारी है। इसके बावजूद 5 नवंबर से मेसर्स NU VISTA Limited (रिसदा, बलौदाबाजार) द्वारा यहां सीमेंट निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे मटेरियल की लोडिंग शुरू कर दी गई है। आरोप है कि इस गतिविधि की शुरुआत से पहले स्थानीय नागरिकों को कोई सूचना नहीं दी गई। रहवासियों का कहना है कि मालगाड़ियों में कच्चे मटेरियल को चढ़ाने और उतारने के दौरान काफी धूल उड़ती है। हवा के साथ यह धूल आसपास की बस्तियों और सड़कों तक पहुंच रही है। इससे लोगों को रोजमर्रा के कामकाज और घरों में रहने के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
स्थानीय लोगों की चिंता की बड़ी वजह रेलवे साइडिंग और रिहायशी इलाकों के बीच कम दूरी है। शिकायत के अनुसार, बालाजीपुरम कॉलोनी रेलवे साइडिंग से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके ठीक पीछे दीनदयाल और अटल नगर कॉलोनियां भी हैं। रहवासियों का आरोप है कि लोडिंग-अनलोडिंग के दौरान उठने वाले धूल के गुबार इन इलाकों तक पहुंच रहे हैं। इससे घरों में रहने वाले लोगों के साथ-साथ सड़क पर आने-जाने वालों को भी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि यदि धूल को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई, तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है।
साइडिंग क्षेत्र के आसपास गौरव पथ भी स्थित है, जहां सुबह और शाम बड़ी संख्या में लोग टहलने और व्यायाम करने पहुंचते हैं। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक, इन दिनों सड़क और आसपास के क्षेत्र में धूल उड़ने के कारण मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने वालों को परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि जहां वे स्वच्छ हवा में टहलने और स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए पहुंचते हैं, वहीं अब उन्हें धूल के बीच से गुजरना पड़ रहा है। इससे बुजुर्गों और बच्चों को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।
इस पूरे मामले में स्कूलों के आसपास प्रदूषण पहुंचने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, बालाजीपुरम कॉलोनी के बाहर दो स्कूल संचालित हैं। यहां बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं। स्थानीय लोगों को आशंका है कि लोडिंग-अनलोडिंग और भारी वाहनों की आवाजाही से उड़ने वाली धूल का असर स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अभिभावकों की चिंता है कि बच्चों को रोजाना ऐसे वातावरण से गुजरना पड़ सकता है। रहवासियों ने मांग की है कि स्कूलों और रिहायशी इलाकों के आसपास धूल को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं।
शिकायत में भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कच्चा मटेरियल लेकर आने-जाने वाले भारी वाहन हाईवे की सर्विस रोड का इस्तेमाल करने के बजाय बालाजीपुरम कॉलोनी और इंदिरा चौक के आसपास से गुजर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इन वाहनों की तेज रफ्तार के कारण सड़कों पर धूल के गुबार उठते हैं। इससे राहगीरों और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी होती है। साथ ही तेज रफ्तार भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। रहवासियों की मांग है कि भारी वाहनों के लिए निर्धारित मार्ग का पालन कराया जाए, ताकि रिहायशी इलाकों में अनावश्यक यातायात और प्रदूषण से बचा जा सके।
पिंटू कुर्रे ने रेलवे स्टेशन तक पहुंचने की व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि स्टेशन और साइडिंग क्षेत्र में आवागमन के सीमित विकल्प होने के कारण बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचना हो या यात्रा के बाद बाहर निकलना, ऐसे यात्रियों के लिए ओवरब्रिज ही प्रमुख विकल्प बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे को स्टेशन तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित आवागमन व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए।
इस मामले में बालाजी कॉलोनी के अध्यक्ष पिंटू कुर्रे ने क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, NGT भोपाल एवं नई दिल्ली, डीआरएम और स्थानीय थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दी है। शिकायत में मांग की गई है कि रेलवे साइडिंग का निर्माण कार्य पूरा होने और प्रदूषण नियंत्रण के ठोस इंतजाम सुनिश्चित किए जाने तक कच्चे मटेरियल की लोडिंग-अनलोडिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही, संबंधित कंपनी और इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि रेलवे साइडिंग से माल परिवहन पर उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके संचालन के दौरान आसपास के लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना जरूरी है। धूल को रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम, भारी वाहनों के लिए निर्धारित मार्ग और रिहायशी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। फिलहाल इस मामले में स्थानीय लोगों ने संबंधित विभागों से हस्तक्षेप की मांग की है। अब देखना होगा कि पर्यावरण विभाग, रेलवे प्रशासन और अन्य जिम्मेदार अधिकारी शिकायत पर क्या कदम उठाते हैं और आरंग के रहवासियों को धूल और भारी वाहनों की परेशानी से कब राहत मिलती है।
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