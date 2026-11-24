चक्रवात अकवान के प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थीं। हालांकि, अब इस मौसम प्रणाली का असर कमजोर पड़ गया है। सोमवार को भी प्रदेश में एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई। इसके बाद बारिश की संभावना काफी कम हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, फिलहाल प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम प्रणाली मौजूद नहीं है। अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बारिश थमने के बाद अब न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। खासकर उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में रात के तापमान में कमी आने से सुबह और रात के समय ठंड का एहसास ज्यादा होगा।