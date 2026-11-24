छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी ठंड की ठिठुरन (Photo Source- Patrika File Photo)
CG Mausam Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज अब धीरे-धीरे बदलने लगा है। बंगाल की खाड़ी से आए चक्रवात अकवान का असर कमजोर पड़ने के साथ ही प्रदेश में बारिश की गतिविधियां लगभग थम गई हैं। अब प्रदेश में ठंड का असर बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों के दौरान उत्तर छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। तापमान में इस गिरावट के साथ ही उत्तरी इलाकों में ठिठुरन बढ़ने की संभावना है।
हालांकि, प्रदेश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में फिलहाल मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन क्षेत्रों में अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान लगभग स्थिर बना रह सकता है। ऐसे में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में ठंड का असर भी अलग-अलग देखने को मिलेगा।
चक्रवात अकवान के प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थीं। हालांकि, अब इस मौसम प्रणाली का असर कमजोर पड़ गया है। सोमवार को भी प्रदेश में एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई। इसके बाद बारिश की संभावना काफी कम हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, फिलहाल प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम प्रणाली मौजूद नहीं है। अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बारिश थमने के बाद अब न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। खासकर उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में रात के तापमान में कमी आने से सुबह और रात के समय ठंड का एहसास ज्यादा होगा।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले तीन दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। इसका सीधा असर सरगुजा संभाग और आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकता है। तापमान में गिरावट के कारण अंबिकापुर, बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर और आसपास के क्षेत्रों में ठंड बढ़ सकती है। रात के समय तापमान कम होने से लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगेगी। वहीं सुबह के समय भी ठंडी हवाओं के चलते मौसम में सर्दी का एहसास बढ़ सकता है।
राजधानी रायपुर में 24 नवंबर को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है। मौसम विभाग ने यहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। रायपुर में फिलहाल न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। दिन के समय मौसम सामान्य रह सकता है, जबकि सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस होगी। प्रदेश के मध्य हिस्से में अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं हैं।
सोमवार को प्रदेश में तापमान के लिहाज से जगदलपुर में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान दर्ज किए गए। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, जगदलपुर में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं, यहां न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की बारिश को छोड़कर अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान भी प्रदेश में मौसम के ड्राय रहने की संभावना जताई है।
मौसम विभाग के अनुसार, 23 नवंबर को प्रदेश के अलग-अलग जिलों में न्यूनतम तापमान 16.6 से 20.5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। गरियाबंद में सबसे अधिक 20.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं, रायपुर में भी रात का तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
प्रमुख जिलों का न्यूनतम तापमान इस प्रकार रहा:
उत्तर छत्तीसगढ़ के मुकाबले प्रदेश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में फिलहाल तापमान में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों तक इन क्षेत्रों के न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब है कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के कई इलाकों में मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही बना रह सकता है। हालांकि, सुबह और रात के समय हल्की ठंड का एहसास जारी रहेगा।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। अगले 24 घंटे मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद उत्तर छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में गिरावट का असर दिखाई देने लगेगा। कुल मिलाकर, प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने के बाद अब सर्दी धीरे-धीरे अपना असर दिखाने वाली है। उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री तक तापमान गिर सकता है, जबकि मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।
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