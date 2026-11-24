सरकार प्रतिबद्ध: कैबिनेट मंत्री वर्मा ने इस पहल के लिए उच्च शिक्षा विभाग तथा गूगल फॉर एजुकेशन की टीम को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की उच्च शिक्षा को ज्ञान, नवाचार, तकनीकी दक्षता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के नए आयाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, उच्च शिक्षा आयुक्त रीता यादव, रूंगटा इंटरनेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी भिलाई के कुलपति डॉ. जवाहर सुरीसेट्टी, गूगल फॉर एजुकेशन की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीड (इंडिया) ईशा पोरवाल जैन सहित उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, लाइब्रेरियन, स्पोर्ट्स ऑफिसर एवं कर्मचारी उपस्थित थे।