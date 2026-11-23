आपको बता दे रायपुर में गुरु नानक देव के 557वें प्रकाश पर्व का उल्लास रविवार को राजधानी की सड़कों पर छलका। स्टेशन रोड गुरुद्वारा से पंजप्यारों की अगुवाई में फूलों से गुरुग्रंथ साहिब की सवारी के साथ नगर कीर्तन में आस्था का सैलाब निकला। गुरुवाणी की मिठास जहां कण-कण में धुली। वहीं, वाहे गुरु के जयकारे, सतश्री अकाल के जयघोष गूंजे और कई जगहों पर गतका दल ने शौर्य प्रदर्शन किया। नगर कीर्तन की भव्यता ऐसी कि स्टेशन रोड से 5 घंटे में तेलीबांधा िस्थत बुड्ढा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। नगर कीर्तन के पीछे सफाई वाहन में कचरा डालने में सेवादारी जुटे रहे। इस माध्यम से सिख समाज ने स्वच्छता का संदेश दिया। तेलीबांधा गुरुद्वारा में अरदास के बाद लंगर आयोजित किया गया।