Paddy Procurement 2026: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और किसानों को उपार्जन केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव एवं प्रभारी सचिव ऋचा शर्मा और रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आरंग और जरौद धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने खरीदी प्रक्रिया, किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और धान के सुरक्षित रखरखाव की व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।