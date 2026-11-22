GST Officer Suspend: छत्तीसगढ़ के कोरबा में रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार GST असिस्टेंट कमिश्नर आंचल गिरी को विभाग ने निलंबित कर दिया है। उन पर कबाड़ी कारोबारी की गाड़ी छोड़ने के बदले डेढ़ लाख रुपए मांगने का आरोप है। कारोबारी की शिकायत पर ACB ने जाल बिछाकर उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। मामले में छत्तीसगढ़ राज्य कर आयुक्त ने निलंबन का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जगदलपुर संभाग के राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।