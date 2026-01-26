Republic Day 2026: राज्यपाल-मुख्यमंत्री अलग-अलग शहरों में करेंगे ध्वजारोहण, एक साथ फहराएगा तिरंगा(photo-patrika)
Republic Day 2026: देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 26 जनवरी को राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों, शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर ध्वजारोहण किया जाएगा। मुख्य समारोह रायपुर में आयोजित होगा, जहां राज्यपाल रमन डेका ध्वज फहराएंगे, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण करेंगे।
विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव में ध्वज फहराएंगे। उपमुख्यमंत्री अरुण साव बस्तर और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सरगुजा जिला मुख्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होकर ध्वजारोहण करेंगे।
इसके अलावा राज्य सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों में शामिल होंगे। समारोहों में राष्ट्रध्वज फहराने के साथ देशभक्ति कार्यक्रम, परेड और शासकीय योजनाओं की झलक भी देखने को मिलेगी।
Republic Day 2026