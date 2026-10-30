Public holiday: 11 नवंबर को अवकाश घोषित, कोरबा कलेक्टर ने जारी किया आदेश

जिला प्रशासन की ओर से जारी संशोधित आदेश के अनुसार, पहले कोरबा जिले में 9 नवंबर 2026 को गोवर्धन पूजा के अवसर पर स्थानीय अवकाश निर्धारित किया गया था। हालांकि, बाद में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसी तारीख को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित कर दिया। इसके बाद जिला प्रशासन ने पहले से निर्धारित स्थानीय अवकाश की तारीख में संशोधन किया। अब 9 नवंबर के स्थान पर 11 नवंबर को भाई दूज के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इस फैसले के बाद जिले के शासकीय कार्यालयों में अवकाश की व्यवस्था नई तारीख के अनुसार लागू होगी।