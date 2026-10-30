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Public holiday: 11 नवंबर को अवकाश घोषित, कोरबा कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Holiday: कोरबा जिले में 11 नवंबर 2026 को भाई दूज के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने संशोधित आदेश जारी कर 9 नवंबर की छुट्टी में बदलाव किया है।
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कोरबा

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Love Sonkar

Updated: 30 Oct 2026, 9:58 AM IST

Public holiday

11 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित (photo Patrika)

Public holiday: छत्तीसगढ़ में दीपावली के बाद मिलने वाली छुट्टियों को लेकर कोरबा जिले में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। जिला प्रशासन ने भाई दूज के अवसर पर घोषित स्थानीय अवकाश की तारीख बदल दी है। अब जिले में 9 नवंबर की जगह 11 नवंबर 2026, बुधवार को भाई दूज के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुणाल दुदावत ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया है। राज्य शासन की ओर से 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने यह बदलाव किया है।

9 नवंबर की जगह अब 11 नवंबर को छुट्टी

जिला प्रशासन की ओर से जारी संशोधित आदेश के अनुसार, पहले कोरबा जिले में 9 नवंबर 2026 को गोवर्धन पूजा के अवसर पर स्थानीय अवकाश निर्धारित किया गया था। हालांकि, बाद में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसी तारीख को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित कर दिया। इसके बाद जिला प्रशासन ने पहले से निर्धारित स्थानीय अवकाश की तारीख में संशोधन किया। अब 9 नवंबर के स्थान पर 11 नवंबर को भाई दूज के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इस फैसले के बाद जिले के शासकीय कार्यालयों में अवकाश की व्यवस्था नई तारीख के अनुसार लागू होगी।

गोवर्धन पूजा पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश

छत्तीसगढ़ शासन ने 9 नवंबर 2026, सोमवार को गोवर्धन पूजा के अवसर पर सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है। इससे पहले यह पर्व ऐच्छिक अवकाश की सूची में शामिल था। बाद में शासन ने इसमें बदलाव करते हुए इसे सार्वजनिक अवकाश का दर्जा दिया। राज्य शासन के इस निर्णय के बाद कोरबा जिला प्रशासन को भी अपनी स्थानीय अवकाश सूची में संशोधन करना पड़ा। इसी क्रम में भाई दूज के लिए 11 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है।

भाई दूज पर बुधवार को रहेगी छुट्टी

भाई दूज दीपावली के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई भी बहनों को उपहार देकर उनके प्रति अपना स्नेह जताते हैं। इस पर्व पर कई परिवारों में विशेष पूजा-पाठ और पारंपरिक रस्में निभाई जाती हैं। कोरबा जिले में अब बुधवार, 11 नवंबर को भाई दूज के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा। जिला प्रशासन के संशोधित आदेश के बाद सरकारी कार्यालयों से जुड़े कामकाज की योजना बनाने वाले लोगों को नई तारीख का ध्यान रखना होगा।

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Updated on:

30 Oct 2026, 9:58 AM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Public holiday: 11 नवंबर को अवकाश घोषित, कोरबा कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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