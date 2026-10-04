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कोरबा

Katghora News: घने जंगल के बीच प्लांट में मिली व्यक्ति की लाश, CCTV खंगाल रही पुलिस

Katghora Crime News: कटघोरा के मालदा घाट स्थित प्लांट परिसर में सड़ी-गली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर CCTV फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है।
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कोरबा

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Shradha Jaiswal

Oct 04, 2026

Katghora News

Katghora News: घने जंगल के बीच प्लांट में मिली व्यक्ति की लाश(photo-patrika canva create)

Katghora News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में प्लांट परिसर के अंदर एक व्यक्ति की सड़ी-गली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव मालदा घाट स्थित बाउंड्री वॉल प्लांट के अंदर घने जंगल में मिला। सुबह एक महिला की नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद उसने ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगालने के साथ लोगों से पूछताछ कर रही है।

Katghora Murder News: घने जंगल में मिला व्यक्ति का शव

जानकारी के अनुसार, प्लांट परिसर के अंदर घने जंगल में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। सुबह एक महिला की नजर शव पर पड़ी। इसके बाद उसने इसकी जानकारी ग्रामीणों, पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधियों को दी। मामले की सूचना पुलिस तक पहुंचने के बाद टीम तत्काल मौके पर पहुंची। शव की हालत काफी खराब बताई जा रही है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस उसकी पहचान समेत अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर की जांच

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है। पुलिस आसपास के इलाके में भी जानकारी जुटा रही है। इसके अलावा पुलिस प्लांट और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मृतक वहां कब और किन परिस्थितियों में पहुंचा था।

आसपास के लोगों से पूछताछ जारी

पुलिस ने मामले की जांच के तहत आसपास रहने वाले लोगों और घटनास्थल से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। शव की पहचान होने के बाद जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। पुलिस फिलहाल मौत के कारण को लेकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। हत्या, हादसा या किसी अन्य परिस्थिति में मौत हुई है, इसका पता जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज

कटघोरा थाना प्रभारी राजेश तिवारी के मुताबिक, सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

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Updated on:

04 Oct 2026 01:28 pm

Published on:

04 Oct 2026 01:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Katghora News: घने जंगल के बीच प्लांट में मिली व्यक्ति की लाश, CCTV खंगाल रही पुलिस

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