Katghora News: घने जंगल के बीच प्लांट में मिली व्यक्ति की लाश, CCTV खंगाल रही पुलिस

Katghora News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में प्लांट परिसर के अंदर एक व्यक्ति की सड़ी-गली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव मालदा घाट स्थित बाउंड्री वॉल प्लांट के अंदर घने जंगल में मिला। सुबह एक महिला की नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद उसने ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगालने के साथ लोगों से पूछताछ कर रही है।