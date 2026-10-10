कोरबा को मिली 30.96 करोड़ की सौगात! वायसेप अंडरब्रिज से दूर होगी रेलवे फाटक की परेशानी

महापौर संजू देवी राजपूत ने कहा कि वह संजय नगर वार्ड से पार्षद रह चुकी हैं और इस क्षेत्र के लोगों को रेलवे फाटक बंद होने के कारण होने वाली परेशानी से परिचित हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंडरब्रिज बनने से आवागमन आसान होगा और इस मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी। भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी ने कहा कि पुराने शहर की बड़ी आबादी लंबे समय से रेलवे फाटक की समस्या से जूझ रही थी। फाटक बंद होने पर लोगों को इंतजार करना पड़ता था या पुराने बस स्टैंड, दर्री रोड और नहर मार्ग की ओर से घूमकर जाना पड़ता था। अंडरब्रिज बनने से लोगों को इस परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।