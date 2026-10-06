जगदलपुर के लामनी ओवरब्रिज की राह में रेलवे का डिजाइन बना रोड़ा, फाटक पर रोज जाम में फंस रहे हजारों लोग

Railway Overbridge Project: शहर और शहर से लगी ग्रामीण आबादी सबसे बड़े लामनी रेलवे फाटक की वजह से सालों परेशान है। अब जब रेलवे ने लामनी में ओवरब्रिज के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी तो रेलवे के टेक्निकल ङ्क्षवग ने पूरे प्रोजेक्ट को शुरुआती प्रमुख काम होने के बाद भी अटका दिया है। दरअसल रेलवे ने स्टेट पीडब्ल्यूडी के ब्रिज सेक्शन को लामनी ओवर ब्रिज के लिए सर्वे व अन्य शुरुआती जरूरी काम पूरे करने कहा था। जब ब्रिज सेक्शन ने यह काम पूरा किया तो होना यह था कि रेलवे प्रोजेक्ट का डिजाइन ब्रिज को सौंपे और काम शुरू करवाए लेकिन यह काम अब रेलवे की तरफ से अटका दिया गय है और शहर की बड़ी आबादी फाटक के जाम में फंसकर हर दिन हलाकान हो रही है।