6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जगदलपुर

जगदलपुर के लामनी ओवरब्रिज की राह में रेलवे का डिजाइन बना रोड़ा, फाटक पर रोज जाम में फंस रहे हजारों लोग

Jagdalpur Traffic: लामनी ओवरब्रिज का सर्वे और शुरुआती काम पूरा हो चुका है, लेकिन रेलवे से डिजाइन और तकनीकी मंजूरी नहीं मिलने से प्रोजेक्ट अटका है।
2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 06, 2026

Railway Overbridge Project

फाटक बंद होते ही लंबा जाम (Photo Source- Patrika)

Railway Overbridge Project: शहर और शहर से लगी ग्रामीण आबादी सबसे बड़े लामनी रेलवे फाटक की वजह से सालों परेशान है। अब जब रेलवे ने लामनी में ओवरब्रिज के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी तो रेलवे के टेक्निकल ङ्क्षवग ने पूरे प्रोजेक्ट को शुरुआती प्रमुख काम होने के बाद भी अटका दिया है। दरअसल रेलवे ने स्टेट पीडब्ल्यूडी के ब्रिज सेक्शन को लामनी ओवर ब्रिज के लिए सर्वे व अन्य शुरुआती जरूरी काम पूरे करने कहा था। जब ब्रिज सेक्शन ने यह काम पूरा किया तो होना यह था कि रेलवे प्रोजेक्ट का डिजाइन ब्रिज को सौंपे और काम शुरू करवाए लेकिन यह काम अब रेलवे की तरफ से अटका दिया गय है और शहर की बड़ी आबादी फाटक के जाम में फंसकर हर दिन हलाकान हो रही है।

Railway Technical Approval: सबसे गंभीर और चिंताजनक स्थिति

शहर के बोधघाट चौक से ग्राम लामनी को जोडऩे वाले मुख्य मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक सालों से क्षेत्रवासियों और दैनिक यात्रियों के लिए गले की फांस बना हुआ है। बोधघाट-लामनी मार्ग पर रोजाना हजारों की संख्या में लोगों की आवाजाही होती है। दिन में कई बार ट्रेन गुजरने के कारण जब-जब फाटक बंद होता है, तब-तब मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग जाती हैं।

लामनी और आसपास के गांवों से शहर के स्कूलों व कॉलेजों में आने वाले छात्र-छात्राएं अक्सर फाटक बंद होने की वजह से देर से पहुंचते हैं। यही स्थिति शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के साथ भी होती है। सुबह-सुबह काम पर निकलने वाले दिहाड़ी मजदूरों को फाटक पर फंसे रहने के कारण समय का नुकसान झेलना पड़ता है, जिससे कई बार उन्हें काम पाने में कठिनाई होती है। सबसे गंभीर और चिंताजनक स्थिति आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान उत्पन्न होती है।

जब लामनी व आसपास के गांवों से किसी गंभीर मरीज को जिला अस्पताल ले जाना होता है, तो 108 एम्बुलेंस और निजी वाहन फाटक बंद रहने के कारण जाम में फंस जाते हैं। ऐसे में इलाज में होने वाली देरी कई बार मरीजों की जान पर भारी पड़ जाती है।

ओवरब्रिज बनने से सुधरेगी जगदलपुर-लामनी की कनेक्टिविटी

इस ओवरब्रिज के निर्माण से न केवल लामनी बल्कि इससे सटे दर्जनों ग्रामीण इलाकों के लोगों को शहर से निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा, आपातकालीन स्थिति में अस्पतालों तक पहुंचने का समय काफी कम हो जाएगा, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा।

रेलवे से डिजाइन के लिए पत्राचार कर रहे

विभागीय सूत्र के मुताबिक सर्वे का काम पूरा हो चुका है। रेलवे विभाग को डिजाइन और नक्शे की स्वीकृति के लिए पत्राचार किया गया है। रेलवे से क्लियरेंस मिलते ही आगे की स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया बिना किसी देरी के शुरू की जाएगी।

Jagdalpur Railway Crossing: टेंडर और निर्माण के चरण में पहुंचा प्रोजेक्ट

स्थानीय निवासियों द्वारा लंबे समय से इस रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज के निर्माण की मांग की जा रही थी। जनहित को ध्यान में रखते हुए अब प्रशासनिक कवायद ने गति पकड़ ली है। लोक निर्माण विभाग और संबंधित तकनीशियन टीमों द्वारा जमीन के माप, यातायात के दबाव और भौगोलिक स्थिति का आकलन करते हुए प्राथमिक सर्वे की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक विभागीय तैयारियां पूरी हैं। अब सभी की निगाहें रेलवे प्रशासन पर टिकी हैं। जैसे ही रेलवे की ओर से ओवरब्रिज का नक्शा और तकनीकी डिजाइन फाइनल होकर मिलेगा, जिला प्रशासन तुरंत टेंडर आमंत्रण और निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2026 01:17 pm

Published on:

06 Oct 2026 01:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / जगदलपुर के लामनी ओवरब्रिज की राह में रेलवे का डिजाइन बना रोड़ा, फाटक पर रोज जाम में फंस रहे हजारों लोग

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बाढ़ उतर गई, लेकिन संकट नहीं! 200 मकान ढहे, 260 से ज्यादा घरों को पहुंचा नुकसान, खेतों में सड़ रही धान

Chhattisgarh Flood
जगदलपुर

पत्रिका एक्सक्लूसिव: फंदा लगाकर नहीं बच पाएंगे शिकारी, बस्तर में पहली बार तैनात स्निफर डॉग, ऐसे पहुंचेगा शिकारियों तक

Sniffer Dog Training
जगदलपुर

जगदलपुर शहर की सीमा तक पहुंचे हिंसक जानवर के कदम, वन विभाग के अफसरों ने बढ़ाई निगरानी

Wild Animal Footprints
जगदलपुर

Chhattisgarh News: बस्तर में 4000 हेक्टेयर धान की फसल तबाह, 300 से अधिक गांव प्रभावित

Jagdalpur news
जगदलपुर

Bastar Olympics 2026: बस्तर ओलंपिक को लेकर मंत्री कश्यप का बयान, बोले- इस बार पंजीयन का नया आंकड़ा बनेगा

Bastar Olympics 2026
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.