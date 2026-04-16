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Raoghat Jagdalpur Rail Line: रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन को रफ्तार, 98 करोड़ का दूसरा टेंडर जारी

Bastar Railway Project: रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन परियोजना में तेजी, 98 करोड़ का दूसरा टेंडर जारी। 1 बड़ा पुल, 6 छोटे पुल और 2 ओवरब्रिज का निर्माण होगा।

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जगदलपुर

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Laxmi Vishwakarma

Apr 16, 2026

रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन को रफ्तार (photo source- Patrika)

रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन को रफ्तार (photo source- Patrika)

Raoghat Jagdalpur Rail Line: बस्तर की बहुप्रतीक्षित रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन परियोजना अब जमीन पर आकार लेने लगी है। भारतीय रेल ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत दूसरा टेंडर जारी कर दिया है, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। लंबे समय से प्रतीक्षित इस रेल लाइन के शुरू होने से बस्तर क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा और यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

बस्तर के विकास की ‘लाइफलाइन’ बनेगी

रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन को बस्तर के विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने से न केवल क्षेत्र में यात्री परिवहन आसान होगा, बल्कि खनिज संपदा के परिवहन, व्यापारिक गतिविधियों और औद्योगिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। रेल कनेक्टिविटी मजबूत होने से बस्तर के दूरस्थ इलाकों को मुख्यधारा से जोडऩे में मदद मिलेगी। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन गतिविधियों में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।

3513 करोड़ की मंजूरी

बस्तर की बहुप्रतीक्षित रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन परियोजना अब निर्णायक चरण में पहुंचती नजर आ रही है। भारतीय रेल द्वारा एक ओर जहां इस प्रोजेक्ट के तहत दूसरा टेंडर जारी कर निर्माण कार्य को गति दी गई है, वहीं केंद्र सरकार से 3513.11 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने से यह परियोजना और तेज हो गई है। लगभग 140 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन बस्तर के दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों को देश के मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ेगी, जिससे क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

करीब 98 करोड़ की लागत, तय समयसीमा

इस टेंडर की अनुमानित लागत करीब 98.49 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। निविदा प्रक्रिया के तहत इच्छुक एजेंसियों को 8 मई 2026 तक आवेदन करने का अवसर दिया गया है। समयसीमा तय होने से अब परियोजना के कार्यों में गति आने की संभावना बढ़ गई है।

Raoghat Jagdalpur Rail Line: पुल और ओवरब्रिज निर्माण से जुड़े अहम काम

जारी निविदा के अनुसार रावघाट से जगदलपुर तक प्रस्तावित लगभग 140 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के एक महत्वपूर्ण हिस्से में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किए जाएंगे। इसके तहत एक प्रमुख बड़ा पुल, छह छोटे पुल और दो रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाना है। इसके अलावा अन्य सहायक संरचनाओं का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिससे पूरी लाइन को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।

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Updated on:

16 Apr 2026 11:23 am

Published on:

16 Apr 2026 11:19 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Raoghat Jagdalpur Rail Line: रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन को रफ्तार, 98 करोड़ का दूसरा टेंडर जारी

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