Contractor Yard Fire: रेल लाइन काम के बीच बड़ा हादसा! यार्ड में रखी निर्माण सामग्री जलकर स्वाहा

घटना के समय मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड उपलब्ध नहीं थी, जिससे शुरुआती समय में आग बुझाने में काफी परेशानी हुई। ठेकेदार के कर्मचारी और आसपास के लोग मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और दमकल दल को मौके पर भेजा गया। बताया जा रहा है कि करीब एक करोड़ रुपये मूल्य का रबर पैड जलकर नष्ट हो गया है। यार्ड में रखा निर्माण सामग्री SIL कंस्ट्रक्शन कंपनी की बताई जा रही है।