27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Contractor Yard Fire: रेल लाइन काम के बीच बड़ा हादसा! यार्ड में रखी निर्माण सामग्री जलकर स्वाहा

Contractor Yard Fire: गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में पेंड्रा रोड–गेवरा रोड रेल लाइन परियोजना से जुड़े ठेकेदार के यार्ड में भीषण आग लग गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 27, 2026

ठेकेदार के यार्ड में लगी भीषण आग (photo source- Patrika)

ठेकेदार के यार्ड में लगी भीषण आग (photo source- Patrika)

Contractor Yard Fire: गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला में पेंड्रा रोड–गेवरा रोड रेल लाइन परियोजना से जुड़े एक ठेकेदार के यार्ड में अचानक आग भड़क उठी। यह यार्ड गौरेला क्षेत्र में ओवरब्रिज के पास स्थित है, जहां रेल ट्रैक निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में सामग्री रखी गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग तेजी से फैलती चली गई और यार्ड में रखा सामान इसकी चपेट में आ गया।

Contractor Yard Fire: सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया

घटना के समय मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड उपलब्ध नहीं थी, जिससे शुरुआती समय में आग बुझाने में काफी परेशानी हुई। ठेकेदार के कर्मचारी और आसपास के लोग मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और दमकल दल को मौके पर भेजा गया। बताया जा रहा है कि करीब एक करोड़ रुपये मूल्य का रबर पैड जलकर नष्ट हो गया है। यार्ड में रखा निर्माण सामग्री SIL कंस्ट्रक्शन कंपनी की बताई जा रही है।

Contractor Yard Fire: आग लगने के कारणों की जांच की जा रही

फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन आग से भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और आरपीएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और यह भी आशंका है कि इस घटना से रेल लाइन निर्माण कार्य प्रभावित हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Feb 2026 02:22 pm

Published on:

27 Feb 2026 02:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Contractor Yard Fire: रेल लाइन काम के बीच बड़ा हादसा! यार्ड में रखी निर्माण सामग्री जलकर स्वाहा

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

लंच ब्रेक में 20 मिनट में उड़े 2 लाख! ठगों ने लगाया लाखों का चूना…

लंच ब्रेक में 20 मिनट में उड़े 2 लाख! बैंक कर्मी साइबर ठगी का शिकार, ठगों ने लगाया लाखों का चूना…(photo-patrika)
बिलासपुर

ट्रेलर-स्कॉर्पियो भिड़ंत में 4 की दर्दनाक मौत

तेज रफ्तार बनी काल... ट्रेलर-स्कॉर्पियो भिड़ंत में 4 की दर्दनाक मौत, हाईवे पर बिछीं लाशें(photo-patrika)
बिलासपुर

CG Bank Scam: SBI में बड़ा घोटाला, तत्कालीन कैशियर ने बैंक से उड़ाए 2 करोड़ रुपए, ACB ने किया अरेस्ट

CG में एसीबी की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
बिलासपुर

School Timing Change: सभी स्कूलों में नई समय-सारणी लागू, जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश जारी, देखें शेड्यूल

स्कूल खुलने का समय बदला (photo source- Patrika)
बिलासपुर

Holi celebration: GGU होली फेस्ट में हंगामा! स्टेज पर चढ़ने को लेकर छात्रों के बीच चले लात-घूंसे, VIDEO वायरल

GGU होली फेस्ट में हंगामा (photo source- Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.