27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

तेज रफ्तार बनी काल… ट्रेलर-स्कॉर्पियो भिड़ंत में 4 की दर्दनाक मौत, हाईवे पर बिछीं लाशें

CG Big Accident News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रायपुर–रतनपुर नेशनल हाईवे पर गुरुवार-शुक्रवार की दरम्यानी रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 27, 2026

तेज रफ्तार बनी काल... ट्रेलर-स्कॉर्पियो भिड़ंत में 4 की दर्दनाक मौत, हाईवे पर बिछीं लाशें(photo-patrika)

तेज रफ्तार बनी काल... ट्रेलर-स्कॉर्पियो भिड़ंत में 4 की दर्दनाक मौत, हाईवे पर बिछीं लाशें(photo-patrika)

CG Big Accident News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रायपुर–रतनपुर नेशनल हाईवे पर गुरुवार-शुक्रवार की दरम्यानी रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रेलर और स्कॉर्पियो की आमने-सामने टक्कर में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

CG Big Accident News: रॉन्ग साइड में आया ट्रेलर

जानकारी के अनुसार ट्रेलर क्रमांक CG 11 BD 9044 सकरी-रतनपुर की ओर से रायपुर जा रहा था। तड़के करीब 2 बजे सम्बलपुरी स्थित यादव ढाबा के सामने ट्रेलर अनियंत्रित होकर रॉन्ग साइड में पहुंच गया और सामने से आ रही स्कॉर्पियो (CG 04 MQ 4220) को जोरदार टक्कर मार दी।

पलटा ट्रेलर, स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे

टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर पास में खड़े एक अन्य ट्रेलर को भी अपनी चपेट में लेते हुए पलट गया। स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग वाहन के भीतर फंस गए। सूचना मिलते ही सकरी पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे। वाहन में फंसे लोगों को निकालने के लिए गैस कटर का सहारा लेना पड़ा। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया, तब तक चार लोगों की मौत हो चुकी थी।

मृतकों की पहचान

मृतकों में छत्रपाल रात्रे (37), निवासी ग्राम कुवागांव, थाना तखतपुर; विशाल लहरें (25) और अनमोल लहरें (14), निवासी बिरगहनी, थाना जरहागांव, जिला मुंगेली; तथा सोनू मिरी (28), निवासी कोटा शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद कुछ समय तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 11:47 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / तेज रफ्तार बनी काल… ट्रेलर-स्कॉर्पियो भिड़ंत में 4 की दर्दनाक मौत, हाईवे पर बिछीं लाशें

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Bank Scam: SBI में बड़ा घोटाला, तत्कालीन कैशियर ने बैंक से उड़ाए 2 करोड़ रुपए, ACB ने किया अरेस्ट

CG में एसीबी की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
बिलासपुर

School Timing Change: सभी स्कूलों में नई समय-सारणी लागू, जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश जारी, देखें शेड्यूल

स्कूल खुलने का समय बदला (photo source- Patrika)
बिलासपुर

Holi celebration: GGU होली फेस्ट में हंगामा! स्टेज पर चढ़ने को लेकर छात्रों के बीच चले लात-घूंसे, VIDEO वायरल

GGU होली फेस्ट में हंगामा (photo source- Patrika)
बिलासपुर

मोपेड सवार पति-पत्नी को ट्रेलर ने मारी टक्कर, महिला की मौत

CG Accident News: मोपेड सवार पति-पत्नी को ट्रेलर ने मारी टक्कर, महिला की मौत, जांच में जुटी पुलिस(photo-patrika)
बिलासपुर

छत्तीसगढ़ में 61% महिलाएं एनीमिया की शिकार, थायरॉइड और तनाव से बढ़ रहा गंजापन… जानें कारण व बचाव के तरीके

छत्तीसगढ़ में 61% महिलाएं एनीमिया की शिकार (फोटो सोर्स- iStock)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.