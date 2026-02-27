लंच ब्रेक में 20 मिनट में उड़े 2 लाख! बैंक कर्मी साइबर ठगी का शिकार, ठगों ने लगाया लाखों का चूना…

शिकायत के बाद सरकंडा पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने साइबर सेल से तकनीकी प्रतिवेदन मांगा है और संबंधित खातों को होल्ड करने के लिए बैंक को अनुरोध भेजा है। प्राथमिक जांच में ठगी की पुष्टि होने के बाद पुलिस अब उस क्रेडिट कार्ड और ट्रांसफर किए गए बैंक खातों की पूरी जानकारी जुटाने में लगी है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।