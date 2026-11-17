साइबर मॉर्फिंग में अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से किसी बच्चे या व्यक्ति की तस्वीर डाउनलोड करते हैं। इसके बाद एडिटिंग टूल्स और एआई तकनीक की मदद से चेहरे को दूसरी अश्लील या फर्जी तस्वीरों और वीडियो में जोड़ दिया जाता है। कई बार तस्वीर इतनी वास्तविक दिखाई देती है कि सामान्य व्यक्ति के लिए असली और नकली में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। इसके जरिए पीडि़त को बदनाम करने, डराने और ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है।