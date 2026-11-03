Holiday: गोवर्धन पूजा की छुट्टी में बड़ा बदलाव, अब इस जिले में 20 नवंबर को रहेगा स्थानीय अवकाश, आदेश जारी

Chhattisgarh Holiday Update: छत्तीसगढ़ में स्थानीय अवकाश को लेकर एक और बदलाव किया गया है। रायपुर जिले के बाद अब बस्तर जिले में भी गोवर्धन पूजा के अवसर पर घोषित स्थानीय अवकाश की तारीख में फेरबदल किया गया है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के मुताबिक, अब 9 नवंबर 2026 को घोषित स्थानीय अवकाश निरस्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) को तुलसी विवाह के अवसर पर पूरे बस्तर जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा।