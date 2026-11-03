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जगदलपुर

Holiday: गोवर्धन पूजा की छुट्टी में बड़ा बदलाव, अब इस जिले में 20 नवंबर को रहेगा स्थानीय अवकाश, आदेश जारी

Local Holiday 2026: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थानीय अवकाश की तारीख में बदलाव किया गया है। जिला प्रशासन ने संशोधित आदेश जारी कर 9 नवंबर को घोषित स्थानीय अवकाश को निरस्त कर दिया है।
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जगदलपुर

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Khyati Parihar

Updated: 3 Nov 2026, 3:55 PM IST

Holidays

Holidays सांकेतिक तस्वीर (Photo Patrika)

Chhattisgarh Holiday Update: छत्तीसगढ़ में स्थानीय अवकाश को लेकर एक और बदलाव किया गया है। रायपुर जिले के बाद अब बस्तर जिले में भी गोवर्धन पूजा के अवसर पर घोषित स्थानीय अवकाश की तारीख में फेरबदल किया गया है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के मुताबिक, अब 9 नवंबर 2026 को घोषित स्थानीय अवकाश निरस्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) को तुलसी विवाह के अवसर पर पूरे बस्तर जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा।

कलेक्टर आकाश छिकारा द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार, जिले में पहले 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। यह निर्णय जिला प्रशासन ने 11 फरवरी 2026 को जारी आदेश के माध्यम से लिया था। हालांकि, बाद में राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में 9 नवंबर 2026 को पूरे छत्तीसगढ़ में गोवर्धन पूजा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया।

राज्य शासन के अवकाश के बाद बदला जिला प्रशासन का फैसला

दरअसल, 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा के अवसर पर पूरे प्रदेश में पहले से ही सार्वजनिक अवकाश निर्धारित हो गया था। ऐसे में बस्तर जिले में इसी दिन अलग से स्थानीय अवकाश देने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने पहले जारी आदेश में संशोधन करने का निर्णय लिया।

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प्रशासन ने 9 नवंबर के लिए घोषित स्थानीय अवकाश को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर 20 नवंबर की नई तारीख तय की है। अब जिले के लोगों को तुलसी विवाह के अवसर पर स्थानीय अवकाश मिलेगा।

20 नवंबर को पूरे जिले में रहेगा स्थानीय अवकाश

संशोधित आदेश के तहत शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को तुलसी विवाह के पावन अवसर पर संपूर्ण बस्तर जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश जिले के लिए निर्धारित स्थानीय अवकाश के बदले दिया गया है। यानी अब 9 नवंबर को स्थानीय अवकाश नहीं रहेगा, बल्कि 20 नवंबर को जिले में स्थानीय छुट्टी रहेगी।

छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे कोषालय और उप कोषालय

जिला प्रशासन ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि 20 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित होने के बावजूद जिले के सभी कोषालय और उप कोषालय सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। इन कार्यालयों में नियमित कामकाज जारी रहेगा। ऐसे में स्थानीय अवकाश का लाभ मिलने के बावजूद कोषालय और उप कोषालय से संबंधित कार्य प्रभावित नहीं होंगे।

जिला प्रशासन की ओर से जारी इस संशोधित आदेश के बाद बस्तर जिले में स्थानीय अवकाश का नया कार्यक्रम स्पष्ट हो गया है। अब जिले में 9 नवंबर की जगह 20 नवंबर को तुलसी विवाह के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा।

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Updated on:

3 Nov 2026, 3:55 PM IST

Published on:

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