बस्तर में गांजा बेचने और खरीदने वालों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने जब्त किया 14 लाख का माल

दूसरी कार्रवाई नगरनार थाना क्षेत्र में हुई। यहां पुलिस ने अवैध रूप से गांजा बेच रहे एक आरोपी को पकड़ा। उसके पास से दो किलो गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक, नानगुर और नगरनार थाना क्षेत्रों में की गई दोनों कार्रवाइयों में कुल 28 किलो गांजा जब्त किया गया है। इसकी कीमत करीब 14 लाख रुपये बताई गई है।