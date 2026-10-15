खेतों में बाढ़ का कहर! दफ्तरों में काम ठप, जगदलपुर में मुआवजे के लिए भटक रहे किसान

जिले के संभावित आंकड़ों के मुताबिक, जिले में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या करीब 1.30 लाख से 1.40 लाख के आसपास है। सितंबर के अंतिम और अक्टूबर की शुरुआत में इंद्रावती नदी और स्थानीय जलाशयों के उफान पर आने से जिले के निचले और नदी तटीय इलाकों में भयंकर बाढ़ आ गई थी। विशेष तौर पर जगदलपुर, बस्तर, तोकापाल, लोहंडीगुड़ा और बकावंड ब्लॉक के तटीय गांवों में किसानों की धान की फसल, मिर्च और मौसमी सब्जियां पूरी तरह जलमग्न हो गईं। खेतों में मोटी रेत और कीचड़ जमने से उपजाऊ जमीन बंजर जैसी हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार, इस आपदा से जिले के हजारों किसान परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जो अब सरकार से राहत राशि की आस लगाए बैठे हैं।